Caos Red Bull, accuse di molestie sessuali per il team principal Horner

La nota della Red Bull

La nota di Red Bull Austria ha confermato l'indagine interna su Horner: "Dopo essere venuta a conoscenza delle recenti accuse, la società ha avviato un'indagine indipendente. L'indagine, già in corso, è condotta da un legale esterno specializzato. La società prende queste questioni estremamente sul serio e l'indagine sarà completata non appena possibile. Non sarebbe opportuno fare ulteriori commenti in questo momento".

Horner in uno scandalo sessuale

Chiaramente Horner e i suoi legali negano tutto, mentre la moglie, l’ex Spice Geri Halliwell, racconta di fidarsi del marito. La Red Bull però intanto ha ingaggiato un avvocato indipendente per spulciare le mail e verificare l’accaduto: c’è chi racconta che dietro alle accuse contro Horner ci sia una clamorosa guerra interna tra le due anime del team, quella racing che ha base in Inghilterra e quella finanziaria e di marketing che sta in Austria. Tutto da dimostrare, nel frattempo però il caos è scoppiato e potrebbe avere conseguenze deflagranti per Horner e la Red Bull.