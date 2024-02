Red Bull, Horner travolto dallo scandalo sessuale: "È esausto"

Christian Horner è stato travolto da uno scandalo sessuale per "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente Red Bull. E la presentazione della nuova macchina per la prossima stagione è stata di fatto l'occasione per la prima uscita ufficiale di Horner dopo il caos. Craig Slater, giornalista per Sky Sports, ha avuto modo di parlare con lui a telecamere spente: "Sembrava esausto, senza dubbio", il primo commento di Slater.