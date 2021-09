Schedina TopMatch: Arsenal-Tottenham e il Derby della Capitale

Partecipare è davvero facile e anche i nuovi iscritti possono vincere sin dalla prima Schedina: ti iscrivi, ricevi 1.000 CDS, la moneta del portale e scopri i 3 Giochi ispirati ai pronostici in forma Torneo.

Su TOPMATCH si devono pronosticare 8 eventi tra cui spicca l'esito finale di Lazio-Roma con i padroni di casa leggermente favoriti anche se i Fantagiocatori stanno scegliendo soprattutto il segno X.

In Arsenal-Tottenham è richiesto di indovinare se finirà Under oppure Over 2.5. Nella selezione anche il calcio Spagnolo, Olandese, Tedesco, Austriaco e Norvegese con Dinamo Mosca-Rubin Kazan a chiudere come evento Jolly.

Si vince con l'8+Jolly, l'8, il 7, il 6 o solo con l'evento Jolly e si possono convertire i CDS in Buoni Amazon (scopri come).

Tutto il gioco è caratterizzato dalla condivisione delle azioni di gioco (for fun) e si possono seguire i giocatori più bravi per copiarli oppure quelli meno ispirati per "sfidarli": anche il Gioco Palinsesto e il Gioco Sfida tra Utenti mettono in palio Buoni Amazon.

Gioca Subito.