Europa League, Lazio e Napoli nella schedina con il Buono Amazon

Ostacolo russo per la Lazio di Maurizio Sarri , impegnata nella 2.a giornata di Europa League. I biancocelesti, caricati dalla vittoria nel derby, devono cercare di riscattare la sconfitta di due settimane fa patita sul campo del Galatasaray . La Lok.Mosca ha 1 punto in classifica, dopo il pareggio esterno colto all’esordio contro il Marsiglia . Nel campionato russo la squadra allenata da Nikolic è al terzo posto, a meno 6 dalla vetta. La Lokomotiv ha un forte identità nazionale, visto che nell’ultimo turno di campionato sono stati solo 2 gli stranieri schierati dal primo minuto. Le due squadre non si sono mai affrontate in campo internazionale.

Lazio-Lokomotiv Mosca vale come Evento Jolly della Schedina.

Se sei un appassionato di pronostici ma non vuoi giocare soldi veri, corrieredellosport.fun è il tuo punto di arrivo: la più grande community di giocatori for fun che giocano gratis e vincono premi veri: 40.000€ di Buoni Amazon in palio (regolamento).

Bastano 3 passi: iscriversi, ricevere 1.000 CDS, la moneta del portale, scegliere le Schedine proposte dalla redazione e partecipare in modo totalmente gratuito.

Alle 18,45 e quindi prima dei biancocelesti, impegno europeo per il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti, che ospita lo Spartak Mosca. Si tratta della 2.a giornata del gruppo C, che comprende anche Legia Varsavia e Leicester. Il Napoli, che in campionato viaggia a punteggio pieno, ha 1 punto in classifica e contro i russi fa il suo esordio casalingo in questa edizione dell’Europa League. Lo Spartak in campionato è a centro classifica, a meno 10 dalla capolista Zenit San Pietroburgo. Tra i moscoviti occhio alla coppia d’attacco formata da Ponce (meteora della Roma) e Promes, a segno nell’ultima giornata del campionato russo. L’unico precedente tra le due squadre risale alla Coppa dei Campioni 1990/1991, con i russi che passarono il turno ai rigori dopo il doppio 0-0 maturato nei match di andata e ritorno,

I fantagiocatori di corrieredellosport.fun sono chiamati a pronosticare il GOAL/NOGOAL di questo match.

Con la Schedina vinci se indovini 8 eventi oltre al Jolly ma anche con l’8 (scudetto), il 7 (coppa), il 6 (medaglia) e l’evento Jolly (J) grazie ai quali ottieni i Crediti di Gioco che puoi convertire in Buoni Amazon (scopri come).

Gioca for Fun e Vinci for Real