ATLETICOICHNUSA scala la vetta della sezione Sfida

Se sei un appassionato di pronostici ma non vuoi giocare soldi veri, Corrieredellosport.fun è il tuo punto di arrivo: la più grande community di giocatori for fun che giocano gratis e vincono premi veri.

Bastano 3 passi: iscriversi, ricevere 1.000 CDS, la moneta del portale, scegliere le Schedine proposte dalla redazione e partecipare in modo totalmente gratuito giocando contro gli avversari.

Per la sezione Sfida tra Utenti, è ATLETICOICHNUSA a rompere il ghiaccio della Classifica Mensile consegnandoci già promettenti risultati ed elettrizzanti dati statistici. Con una media del 91,51% di successi, ha vinto 97 sfide su 106 giocate. Senza ombra di dubbio, ci troviamo di fronte ad un notevole giocatore (per ora primo in Classifica), che non si risparmia neanche nell’area Palinsesto; il suo profilo conta già cinque pronostici indovinati nei primi 3 giorni di marzo.

Un vero combattente FOR FUN, da cui prendiamo spunto per soffermarci sulle dinamiche della sezione Sfida tra Utenti.

E' possibile visualizzare le giocate delle Schedine a Torneo e le giocate fatte dal Palinsesto di ogni giocatore, attraverso filtri sul nickname, la quota, il tipo di giocata, ecc… Una volta individuata quest’ultima, si può scegliere se “copiarla e rigiocarla” oppure se “sfidare” il concorrente; in quest’ultimo caso, entrerai automaticamente nel gioco SFIDA. Ovviamente, se il pronostico avversario dovesse risultare perdente, prenderai l’importo giocato. Ricordiamo che per ogni giocata è possibile prendere anche un importo parziale e quindi pagare una parte dell’eventuale vincita. E’ importante sottolineare che le tre sezioni di gioco, Pronostico, Palinsesto e Sfida tra Utenti, hanno Classifiche a sé stanti (settimanali/mensili/annuali) e che, i giocatori che le scaleranno, occupando i primi posti, riceveranno crediti aggiuntivi! Consulta il “REGOLAMENTO” per scoprire come e quando convertire tutti i tuoi CREDITI.

Gioca gratuitamente, spia e sfida chi vuoi aggiungendo preziosi crediti al tuo Bankroll. Potrai convertirli in fantastici premi! Tutti possono vincere, l’unico compromesso è giocare!