Genova, presentato il Cammino dei Santuari del Mare: 126 km in movimento

Cammino dei Santuari del Mare, le tappe

Il Cammino dei Santuari del Mare permette di visitare alcuni dei più significativi monumenti religiosi del territorio devoti al culto mariano. Il progetto è realizzato dall’associazione Monte Gazzo Outdoor in collaborazione con i Comuni di Genova, Ceranesi, Campo Ligure, Masone, Tiglieto, Arenzano, Mele. Diviso complessivamente in 6 tappe di 126 km, il Cammino dei Santuari del Mare consente di scoprire i borghi sul mare e le colline e i monti che si ergono alle spalle del Mar Ligure. La prima tappa di 13 km va da Sestri Ponente a Monte Figogna. La seconda di 23,5 km si estende da Monte Figogna a Campo Ligure. La terza di 15,5 km va da Campo Ligure a Tiglieto. La quarta di 29,5 km va da Tiglieto ad Arenzano. La quinta di 16 km va da Arenzano ad Acquasanta. Conclude il tour la sesta tappa da Acquasanta a Pegli (13,5 km), con una tappa extra dal Porto Antico alla cattedrale di San Lorenzo.

Bianchi: "Un viaggio che racchiude l'essenza del nostro territorio"

Genova e il suo entroterra, attraverso cui si snoda il percorso del Cammino, consentono così di scoprire una natura affascinante unita ad una storia millenaria, ricca di eventi, monumenti e antiche vie di trasporto come via Romana, via della Costa e l’Alta Via dei Monti Liguri, oltre ovviamente a chiese e santuari. Il riferimento ai Santuari è legato alla devozione che Genova e il suo territorio hanno per Maria, protettrice della Città «Un viaggio tra mari e monti che racchiude l’essenza del nostro territorio, il Cammino dei Santuari del Mare offrirà a genovesi, appassionati e curiosi la possibilità di scoprire luoghi spettacolari ed affascinanti che, fino ad oggi, sono rimasti nascosti - afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova -. Questo nuovo percorso escursionistico diviso in 6 tappe rappresenta anche un’opportunità importantissima per continuare a far conoscere le nostre eccellenze: dalle bellezze paesaggistiche, con panorami pronti a lasciare senza fiato, alle prelibatezze della nostra enogastronomia».