Genova tra sport e natura: domenica il 41° Giro dell’Acquedotto

La Capitale Europea dello Sport 2024 corre forte, ancor di più lungo percorsi che valorizzano il territorio. Il Giro dell’Acquedotto di Genova taglia domenica prossima il traguardo della quarantunesima edizione e si consolida, sempre più, come un appuntamento imprescindibile per ogni podista ligure. L’evento nasce negli anni ’80 grazie all’intraprendenza, all’entusiasmo e alla passione di alcuni volontari appartenenti all’Associazione Giovani Amici Uniti dell’Alta Val Bisagno. L’obiettivo è subito chiaro: mettere in luce il suggestivo percorso dell’Acquedotto storico di Genova, con una gara podistica e una camminata ludico motoria. La rassegna cresce di anno in anno e nel 2024 è inserita ufficialmente nel calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.