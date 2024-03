Genova e la pista ghiacciata con… vista mare!

Acqua, terra e… ghiaccio. A Genova lo sport abbraccia ogni superficie. Lo dimostra l’evento “Spettacolo sul ghiaccio” in programma lunedì alle 18 presso la pista del Porto Antico di Genova. I n cabina di regia “Genova Ghiaccio” con i suoi atleti pronti a esibirsi per celebrare la conclusione della stagione degli sport su ghiaccio nel capoluogo ligure.

L’evento, inserito nel programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, è ospitato presso l'Ice Skating Rink di Genova, la prima pista di pattinaggio su ghiaccio sul mare, seconda solo a Sidney. La struttura si trova sotto il tendone di Piazza delle Feste, secondo una progettualità avviata a metà degli anni Novanta dallo studio di Renzo Piano. L’effetto è straordinario: la pista si affaccia sul mare ed è, nei mesi invernali, un punto di incontro per gli amanti del pattinaggio su ghiaccio con i suoi 756 mq di superficie ghiacciata.

Aperta da novembre ad aprile, la Pista di pattinaggio sul ghiaccio è uno dei luoghi di ritrovo invernali preferiti in città dove divertirsi in compagnia degli amici, partecipare a eventi di animazione, oppure imparare ai corsi di pattinaggio pensati per ogni livello di esperienza. Dotata di un moderno impianto di refrigeramento del ghiaccio, la pista del Porto Antico di Genova è sede degli allenamenti delle squadre agonistiche cittadine.