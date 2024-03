Waterfront di Levante, il nuovo PalaSport di Genova prende forma

I dettagli del progetto

Dopo la rinegoziazione con il privato, che ha visto un’importante interlocuzione del Comune di Genova anche con la Consulta dei disabili per l’accessibilità degli spazi, e la delibera d’acquisto approvata dalla Giunta comunale l’arena sportiva - con un valore stimato dall’Agenzia del demanio di 23 milioni di euro - avrà una maggiore superficie calpestabile rispetto al precedente progetto: 12.348 mq (contro i 5.500 mq precedenti) di cui 7.200 mq destinata ad arena e accessori, 3.285 mq ad accesso attività sportive e 1.863 mq ad attività sportive/palestra. “Il nuovo palasport sarà un impianto di eccellenza per l’intera città, di proprietà della civica amministrazione, all’interno di un’area restituita alla cittadinanza - ha detto il vicesindaco Pietro Piciocchi in occasione dell’annuncio dell’acquisto dell’arena sportiva - con una fortissima vocazione alla socialità e alle attività sportive, all’insegna dell’accessibilità, delle più avanzate tecnologie green e quindi della sostenibilità”.

Genova e il patrimonio edilizio sportivo

“La riqualificazione dell’impiantistica è al centro dell’azione dell’amministrazione comunale nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport” sono parole di Alessandra Bianchi, assessore comunale allo Sport. Il Comune di Genova ha voluto definire un percorso che portasse ad una riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo esistente e dalla sua implementazione anche attraverso interventi complessi pronti a esser ultimati nei prossimi anni. Fanno parte di questo progetto i rifacimenti di numerosi manti di campi di calcio a 11, gli interventi di riqualificazione di piscine e palestre, le manutenzioni condotte con il nuovo accordo quadro della Direzione Sport, le riqualificazioni di aree pubbliche ai fini sportivi, le grandi opere PNRR che interessano anche gli impianti di Sciorba e Andrea Doria.