Genova capitale anche del Pugilato, Lala in lotta per il Tricolore Supermedi

La Capitale Europea dello Sport è pronta ad accogliere un grande evento, atteso da oltre 25 anni dal movimento pugilistico. Un ligure in corsa per un titolo italiano. Sarà Ervis Lala a competere per il riconoscimento di numero dei Supermedi sabato 4 maggio.

L’occasione sarà la Genova Boxing Night che si svolgerà al Fiumara Stadium di Sampierdarena. Avversario il campione in carica, due volte tricolore, Leonardo Balli nell’ambito di una rassegna speciale curata dalla FPI Liguria della presidente Consuelo Dessena e con la collaborazione della FPI, Team Magnesi e Celano Boxe. L’evento rientra ufficialmente nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Le parole di Lala e Balli

“Sono arrivato a Genova dall’Albania all’età di 11 anni e a 14, alla Celano, ho iniziato il pugilato per gioco – afferma Lala – E’ una famiglia per me e stiamo ottenendo grandi risultati. Da quando sono entrato in palestra non sono più uscito”. L’avversario. “E’ un mancino tecnico, gli ultimi due combattimenti per il titolo li ha vinti per KO. Il mio colpo forte? Gancio sinistro”. Gareggiare a casa ha un significato speciale. “Sono onorato di lottare per Genova Capitale Europea dello Sport, contando sul supporto dei miei maestri, della mia promoter di Roma e della presidente del Comitato”.

