Riforma dello Sport, a Genova quattro convegni in agenda

L’Ordine degli Avvocati di Genova, in collaborazione con AIGA Genova (Associazione Italiana Giovani Avvocati), organizza una serie di Convegni sulla Riforma dello Sport a tematiche giuridico-sportive. Appuntamenti patrocinati dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova , inseriti nel calendario degli aventi di “ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ”

Lunedì 6 maggio, alle 14:30, il convegno di aggiornamento sul lavoro sportivo presso il Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi. Si analizzeranno in particolare le ultime novità apportate dalla Riforma dello Sport al lavoro sportivo relativamente a contratti sportivi, contratti collettivi, vincolo sportivo e regimi fiscali. Mercoledì 25 settembre, alle 14:30, il Convegno di aggiornamento “Sport e Disabilità” in cui si farà luce sull’impatto dello sport nello sviluppo dei soggetti diversamente abili, nonché le ultime novità apportate dalla Riforma al movimento paralimpico, tra cui le garanzie riconosciute agli atleti paralimpici.

Il 7 novembre focus sull’impiantistica sportiva, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il 25 novembre attenzione alle misure di contrasto alla violenza di genere, abusi e discriminazione nello sport approfondendo anche le varie misure di prevenzione tra cui i MOG sportivi ed i Codici di condotta.

Gli eventi sono accreditati al fine del riconoscimento dei CREDITI FORMATIVI per Avvocati, Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro e Giornalisti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE