Europei di Roma: al via Ludovica Cavalli nei 1500

Alle porte gli Europei di Roma. L’importante rassegna continentale di atletica leggera precederà di due mesi i Giochi Olimpici di Parigi e sarà un test importante per tutta la squadra azzurra. Tra gli atleti al via, anche la genovese Ludovica Cavalli. L’atleta dell’Aeronautica Militare si cimenterà nei 1500, specialità nella quale a Budapest, un anno fa, ha centrato una storica finale con il tempo limite per le Olimpiadi.