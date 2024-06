Il “Rinaldo Grondona” di Pontedecimo si rifa il look

"Campo di Grondona storicamente importante"

“È il nono impianto su cui andiamo a intervenire sul territorio cittadino – spiega il vicesindaco Piciocchi – in base allo studio presentato nel 2019 dalla Lega nazionale dilettanti della Figc era emersa la necessità di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti sportivi di calcio, compresa la sostituzione del manto erboso artificiale: come amministrazione abbiamo cofinanziato interventi per circa 2 milioni di euro per ammodernare e mettere in sicurezza impianti sportivi in tutti i quartieri genovesi, molto utilizzati da sportivi di tutte le età”. L’intervento sull’impianto Grondona, di proprietà comunale e dato in concessione all’Asd Pontedecimo Calcio, sarà oggetto di uno specifico accordo tra Comune di Genova, LND Comitato regionale Liguria e la società stessa per costo totale di 480.000 euro.

“Prosegue il lavoro di rinnovamento e messa in sicurezza degli impianti da calcio della nostra città, un lavoro iniziato negli anni scorsi e che prosegue nell’anno di Genova Capitale europea dello sport con l’obiettivo di lasciare alle future generazioni di sportivi impianti sempre più moderni e in linea con i più elevati standard per la pratica sportiva” ha dichiarato l’assessore allo Sport Bianchi. "Il campo Grondona – aggiunge il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua – rappresenta storicamente un polo sportivo molto importante per la delegazione di Pontedecimo. L’intervento di rifacimento del manto, molto richiesto e atteso, contribuirà in modo sostanziale a valorizzare l’impianto e le società sportive che vi gravitano quotidianamente".