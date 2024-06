Basket al Pesto: la palla a spicchi sempre più genovese

L’esperienza di full immersion di pallacanestro, partita sabato 7 giugno, vedrà gli ultimi canestri sulla sirena di domenica 16 giugno, con campi allestiti per tutta la città: dal Pala Majorana, al Tea Benedetti passando per il Porto Antico di Genova. Preziosissima la collaborazione con l’A.S.D. Pallacanestro Sestri, società di punta nel panorama a spicchi genovese, in particolar modo nel Baskin, pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra, promuovendo così l’inclusione e la diversità. Proprio a quest’ultima disciplina è stata dedicata la giornata di giovedì 13, con campi appositamente preposti e possibilità di provare per chiunque fosse interessato.

Il programma di Basket al Pesto è cominciato con i tornei 3 contro 3 per Under 14 e 16, proseguito con i 5 contro 5 per Aquilotti ed Esordienti (10-11 e 12 anni) di sabato 7 e domenica 8, e ha visto pure lo strepitoso successo del Torneo Seniores 3 contro 3 dal 10 al 12 giugno, applaudito da tutta l’area del Porto Antico di Genova e studiato apposta in concomitanza con le ricorrenze del 2024.

Oggi invece nelle varie sedi sarà possibile effettuare delle prove gratuite, mentre alle 20.30 ci sarà la sfida amichevole del Sestri. Infine nell’imminente week end del 15-16 ci sarà il torneo 5 contro 5 per gli Under 13.