L’assessore Bianchi riceve il Genoa campione d’Italia Under 18

Si è trattato del secondo successo nazionale per i ragazzi del Genoa dopo il titolo del 2021, conquistato anch’esso sotto la guida di Gennaro Ruotolo. Presente per il Genoa anche il responsabile del settore giovanile Michele Sbravati.

“È una grande soddisfazione poter celebrare questo trionfo che non è solo sportivo ma che porta in giro, per l’Italia, il nome di Genova – ha detto l’assessore Bianchi – Il successo tricolore del Genoa Under 18 guidato in panchina da Gennaro Ruotolo è frutto di un lavoro che ha radici profonde, di un gruppo che ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo nei momenti più difficili e che oggi siamo felici di poter festeggiare tutti insieme a Palazzo Tursi, la casa dei genovesi e cuore di tanti appuntamenti sportivi nello speciale anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.