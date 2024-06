Genova capitale italiana del Roller Freestyle

L’Aggressive Skating sarà ospitato dall’impianto sportivo di via Pra’ 14, pronto a trasformarsi nel palcoscenico per le “rollevoluzioni” di un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia. “Trick” in “run” di 60 secondi: queste le evoluzioni, con cinque titoli nazionali per le categorie maschili e femminili: Giovanissimi (8-10 anni); Ragazzi (11-13 anni); Juniores (14-16 anni); Seniores (dai 17 anni in su); Master (dai 40 anni in su).

A organizzare la manifestazione, su delega della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), è la Asd ZenaRoller, società sportiva genovese con sede in Val Bisagno che organizza corsi di roller freestyle nella propria struttura indoor, offrendo un ambiente attrezzato per allenamenti sicuri e ottimali.

Tra gli organizzatori dell’evento spiccano Sly Savoldi, presidente di ZenaRoller e storico “blader”, oggi istruttore e responsabile dello sviluppo della disciplina per il Roller Freestyle, insieme a Sabrina Benvenuto, presidente FISR Liguria, con il supporto della vice presidente di ZenaRoller Sara Sponza e di tutti i soci della Asd, e la collaborazione del Municipio VII Ponente.

Il programma prevede venerdì pomeriggio alle ore 15 le prove campo gara, sabato mattina alle 9.30 con la cerimonia di apertura. Quindi, a partire dalle 10, al via le qualificazioni di tutte le categorie in gara, dai Giovanissimi ai Master, che dureranno fino al tardo pomeriggio intervallate, alle ore 13, dalla pausa pranzo. Le finali si svolgeranno domenica mattina dalle ore 9, sempre partendo dai Giovanissimi per arrivare ai Master. Premiazioni alle ore 15.

Parola ai protagonisti

“Alla vincente tradizione agonistica, gli sport rotellistici abbinano anche la qualità organizzativa con il Campionato Italiano di Roller Freestyle in scena a Pra’ con la regia dell’Asd ZenaRoller – afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova – Saranno giornate di grande spettacolo e pura adrenalina con la possibilità per tutti i genovesi di scoprire una disciplina davvero emozionante. Per la nostra città sarà, inoltre, una nuova vetrina nazionale per promuovere le sue bellezze e le sue eccellenze, soprattutto agli occhi di chi la visiterà per la prima volta. Il Campionato Italiano di Roller Freestyle farà da apripista ai World Skate Games di settembre che, per la prima volta, faranno tappa in Italia. Un ulteriore motivo di orgoglio nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport”.

“Con il Campionato Italiano di Roller Freestyle 2024, Genova torna protagonista degli sport rotellistici e lo fa proprio nell’anno in cui è anche Capitale Europea dello Sport – spiega il presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e della Federazione mondiale World Skate Sabatino Aracu – Sarà ancora un’occasione per dimostrare al grande pubblico tutto il fascino e l’adrenalina delle nostre discipline “urban” tornando in quello stesso impianto che qualche anno fa ospitò i campionati italiani di Skateboarding. Un segnale, favorito dall’impegno degli organizzatori, del Comitato regionale FISR e degli amministratori locali, del crescente interesse verso il Roller Freestyle da parte del capoluogo ligure dove contiamo di portare presto anche eventi di livello internazionale”.

“Il Campionato italiano di Roller Freestyle e Genova 2024 Capitale Europea dello Sport formano un connubio speciale e la massima espressione sarà proprio il 21-22-23 giugno allo Skate Park di Pra’ dove potremo seguire ed appassionarci ad una delle tante discipline della FISR – racconta la presidente di FISR Liguria Sabrina Benvenuto – Il Roller Freestyle uno sport “urban” che, per questo appuntamento, scende in piazza e coinvolge la nostra città. Per me sarà un onore affiancare l’Asd Zenaroller, ideatrice e organizzatrice di tutto l’evento, insieme a tutti gli atleti che parteciperanno”.