Al Tc Genova in esposizione la Coppa Davis

Da Palazzo Tursi alla Coppa Davis. Doppia tappa nell’ambito di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 per il trofeo tennistico più ambito del mondo, vinto dall’Italia per la seconda volta nel 2023. Nella storica Sala del Camino del Tennis Club Genova 1893, tre giornate a disposizione dei soci e del pubblico per poter ammirare la Davis. Da sottolineare che, nei nove incontri disputati a Genova, con il bilancio complessivo di sette vittorie e due sole sconfitte, sui campi del TC Genova se ne sono giocati quattro, tutti vittoriosi