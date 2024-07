Genova 2024, la marcia “Pe Strazzetti de Voje” il 7 luglio

Il Grand Prix, inserito nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, è il circuito di gare podistiche nato nel 2023 che attraversa e valorizza la Vallescrivia e la Valpolcevera. Dopo il successo della prima storica edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 atleti in 10 gare, col 2024 non lascia ma raddoppia: ben 18 le tappe in programma, per un totale di oltre 150 km e circa 3.000 presenze stimate.

Intervista a Luisa Meirana, organizzatrice dell’evento per conto della Delta Spedizioni.