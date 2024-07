Palasport di Genova, Massimo Moretti: “E’ un impianto modulabile e inclusivo”

GENOVA - Massimo Moretti, general manager di CDS Holding, sottolinea il grande lavoro svolto per riportare in auge il Palasport di Genova. Un’attività di raccordo e condivisione intensa, condotta insieme all’amministrazione comunale, al Coni Liguria, alla Consulta per i Disabili e allo studio dell’architetto Renzo Piano. Un monito importante per il futuro della città dopo averla conosciuta, studiata e vissuta in questi ultimi anni. "Genova deve decidersi se vuole fare competitor con città italiane magari tristemente verso il declino o vuole decidere una cosa che è nelle sue possibilità: se può diventare la San Francisco d’Europa. Una città solidale aperta, pronta per l'innovazione, intraprendente come San Francisco. Questa è una grande scelta che Genova deve fare, se avrà la forza di non tornare indietro e guardare avanti, essere figlia del suo passato e padrone del suo futuro può vincere questa bellissima sfida".