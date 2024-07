Palasport di Genova, l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi: “E’ una grande emozione”

GENOVA - “È un tassello importante anche all'interno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport - afferma l'assessore allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi in occasione della presentazione della nuova arena sportiva del Waterfront di Levante - abbiamo voluto restituire in questa annualità così importante per Genova questo impianto che vivrà tanto anche di attività di base in connubio con grandi eventi nazionali e internazionali, sportivi e non, in una cornice straordinaria come il Waterfront di Levante, che beneficia anche della presenza del Jean Nouvel e della Casa della Vela e di tutto un contesto che amplifica ulteriormente il valore dello sport anche in chiave turistica”.