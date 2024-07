Nuovo campo da gioco multisport in piazza Adriatico

Lo sport è parte attiva anche dell’intervento di riqualificazione e pedonalizzazione di piazza Adriatico, in Valbisagno , inaugurata nel tardo pomeriggio di mercoledì alla presenza di autorità e cittadini.

I lavori, finanziati con 852.000 euro tra fondi PNRR (520.000 euro), Fondo Opere Indifferibili (52.000 euro) e fondi comunali (280.000 euro), hanno consentito di realizzare anche un campo da gioco multisport.

«Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport confermiamo l’impegno assunto per sportivizzare le aree pubbliche della nostra città – commenta l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi – Con l’inserimento di un campetto polivalente offriamo un nuovo punto di incontro sano, all’insegna dello Sport e dei suoi valori quali aggregazione, inclusione e accessibilità, al quartiere. Parliamo di un’area che non solo è stata completamente rinnovata e riqualificata, ma soprattutto rigenerata anche grazie all’utilizzo di fondi PNRR. Un lavoro che, ancora una volta, pone l’accento sull’impegno messo in campo dalla nostra Amministrazione e che dimostra il valore inclusivo delle attività sportive».

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, nell’ambito di questo intervento, è restituire ai residenti uno spazio collettivo, un luogo identitario quale bene comune di aggregazione e vita sociale in cui convogliare gli interessi e le attività necessarie allo sviluppo del senso di appartenenza di una comunità.