Quindici genovesi alle Olimpiadi di Parigi 2024

GENOVA - Un 2024 magico. Per Genova, con le progettualità e gli eventi internazionali organizzati e orgogliosamente vissuti da “Capitale Europea dello Sport”, e per le sue eccellenze agonistiche con il corpo, il cuore e la mente proiettate in direzione Parigi. Olimpiadi e Paralimpiadi vedranno protagonisti un nutrito numero di atleti.?Massima attenzione, come sempre, agli sport acquatici. La Città Metropolitana, tra il Tigullio e il Golfo Paradiso, brilla nella Pallanuoto. Il Settebello, vicecampione mondiale e bronzo europeo, andrà a caccia di una medaglia. Colonne della squadra del CT Campagna sono Andrea Fondelli, centrovasca della Pro Recco, insieme a Edoardo Di Somma campioni d’Europa con i magiari del Ferencvaros. Per il bronzeo Mondiale 2023, l’unione genovese fa la forza. Sei atlete. Roberta Bianconi (Rapallo) è stata eletta miglior giocatrice d’Europa 2023. La giovanissima arenzanese Sofia Giustini, con i suoi 5 gol, ha deciso la finale della Champions League. Stella del Matarò di Barcellona e capitano della Nazionale Silvia Avegno. Dalle giovanili del Bogliasco al poker di titoli italiani consecutivi: è il percorso di Giulia Viacava, così come della compagna Dafne Bettini, che ha ereditato la passione e il talento dal papà Daniele. Estrazione bogliaschina comune ad Agnese Cocchiere. La genovese Linda Cerruti, tesserata RN Savona, guida le ambizioni della Nazionale di nuoto artistico. Un palmares straordinario con sei medaglie ai Mondiali e ventidue agli Europei nelle specialità del solo, del duo e di squadra. Il Mondiale di Doha 2024, con l’argento nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 misti, accresce le potenzialità di Alberto Razzetti, sestrese tesserato per Genova Nuoto My Sport e Fiamme Gialle, atteso soprattutto alla prova dei 400 misti dove a Tokyo ha ottenuto il suo miglior risultato. Un quadriennio all’insegna di un’armoniosa crescita: è quello di Maggie Pescetto (Yacht Club Italiano), genovese appartenente a una dinastia di sportivi (rugby soprattutto), che conquista il pass olimpico nel kitesurf. A Parigi, in qualità di riserva del settore di coppia, andrà anche il canottiere Davide Mumolo (Fiamme Oro-Elpis Genova). Il quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo, il bronzo al Mondiale 2019 e dieci medaglie (cinque titoli) agli Europei: è il “patrimonio” di Alice d’Amato, ginnasta nata nella storica Andrea Doria prima di approdare alla Brixia e poi alle Fiamme Oro. Un brutto infortunio ha frenato la possibilità di vederla nuovamente all’opera insieme alla gemella Asia che farà il tifo per lei. La sorpresa? Luca Porro, schiacciatore formatosi alla Colombo Volley e pronto a far la fortuna del CT Fefè de Giorgi nella Nazionale di Volley. Dagli inizi alla centenaria società Trionfo Ligure ai successi con l’Aeronautica: Ludovica Cavalli partecipa alla sua prima Olimpiadi dopo aver conseguito la finale ai Mondiali 2023 di Budapest. Prima presenza olimpica anche per Camilla Moroni, già vicecampionessa mondiale Boulder nell’arrampicata.

Liguria over the top anche alla prossima Paralimpiade. La quarta, sia per Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi/Fiamme Oro) sia per Francesca Salvadè.