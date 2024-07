Trial Games al Porto Antico di Genova, Alessandra Bianchi: "Evento straordinario"

Alessandra Bianchi: "Una notte magica"

“Una notte magica, uno spettacolo per gli amanti dei motori e non solo, in una cornice davvero suggestiva come quella del Porto Antico. Un evento straordinario, dal forte tasso adrenalinico, e sono sicura che, anche in questa occasione, la nostra città risponderà con una grande partecipazione di pubblico - afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova -. I Trial Games rappresentano anche una splendida occasione per continuare promuovere lo sport per tutte le abilità con il giovane Michele Oberburger pronto a scendere in pista dando il via alla competizione. Un evento che coniuga perfettamente tutti i valori alla base del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport: dall’inclusione all’integrazione ma anche il coinvolgimento dei più giovani con la possibilità di provare l’ebbrezza delle due ruote in un circuito dedicato”.