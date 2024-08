Aon Open Challenger: a Genova un parterre internazionale eccezionale

Gli appuntamenti con gli sport della racchetta, nella Capitale Europea dello Sport , proseguono a pieno ritmo. Dopo i Coppa Davis Days, la Coppa dei Doppi TPRA, Il Genova Premier Padel P2 e il torneo internazionale di wheelchair tennis, arriva l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. Valletta Cambiaso, con i suoi campi in terra rossa, ospiterà la ventesima edizione del torneo internazionale. Con i suoi 185mila dollari di Total Financial Commitment, è uno dei principali dei tornei italiani dopo gli Internazionali di Roma. Il torneo è, ancora una volta, diretto da Sergio Palmieri, figura illustre del tennis nazionale.

Ai nastri di partenza il numero 70 del mondo, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, già vincitore a Genova nel 2023 in finale contro Fabio Fognini davanti ad uno stadio ‘Beppe Croce’ sold out con oltre 2000 persone. Attesa anche per l’altro brasiliano Thiago Monteiro, numero 76 del ranking ATP e trionfatore a Genova nel 2022. Presenza illustre quella del giapponese Kei Nishikori al rientro nei mesi scorsi dopo un lungo infortunio. Nella lista dei top 90 anche lo spagnolo Jaume Munar. Tra i migliori dell’entry list anche il tennista serbo Laslo Djere, oggi numero 106 del mondo ma già top 30 e vincitore di un torneo ATP 500 e di un ATP 250. A completare l’elenco dei migliori 150 anche il colombiano Daniel Elahi Galan (130esimo), l’azzurro Stefano Napolitano (numero 137), il talentuoso brasiliano di 22 anni Gustavo Heide che in dodici mesi ha scalato oltre 150 posizioni della classifica mondiale e si trova oggi al numero 143 e l’azzurro Francesco Passaro.