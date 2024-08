Mondiali Under 23: in Canada tre canottieri del College di Genova Pra’

E’ scattato il conto alla rovescia per uno dei più attesi del Mondiale di Coastal Rowing e Beach Sprint, in programma presso i Bagni San Nazaro dal 6 al 15 settembre. Genova è Capitale Europea dello Sport e, da diverso tempo, una città emergenti del Canottaggio. Il merito è anche del Centro Federale Universitario di Genova Pra’, attivato grazie alla collaborazione tra Comune di Genova, Università di Genova e Federazione Italiana Canottaggio. Ben tre studenti del College parteciperanno ai prossimi Mondiali Under 23 sulle acque della Henley Rowing Course di St.Catharines. Andrea Licatalosi (Sportiva Murcarolo) sarà in gara nel 4 con, la stessa specialità di Chiara Benvenuti (SC Palermo) mentre Anna Scolaro (AC Flora) affronterà la rassegna iridata nell’otto. Oltre a loro, in Canada andrà anche la ligure Alice Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare

Il programma del Mondiale è il seguente: domenica 18 agosto, eliminatorie dalle 9.30 alle 16.16 (le 22.16 in Italia a fronte di un fuso orario di -6 ore i Canada); il 19 agosto, la mattina dalle 9.30 le ultime batterie quindi, dalle 14.30, il via ai ripescaggi fino alle 16.12. Martedì 20 agosto si inizia alle 9.30 con le preliminary races seguite dalla seconda giornata di recuperi, che si concluderanno alle 10.19, mentre mercoledì 21 le due categorie gareggiano il pomeriggio dalle 14.30 con i quarti (Non Olimpici/Paralimpici) e le prime semifinali (Under 23) fino alle 16.07.

Giovedì 22 agosto, dopo le finali di consolazione Under 23 in programma la mattina dalle 9.30, nel pomeriggio si disputeranno le prime finalissime Under 23 a partire dalle 15.30 (le 21.30 in Italia) e fino alle 17.14. Venerdì 23 si parte alle 9.30 con altre finali di consolazione Under 23 quindi, dalle 10.59, le semifinali Non Olimpici/Paralimpici; dalle 14.00 (le 20 in Italia) seconda e ultima giornata di finalissime Under 23 fino alle 17.08. Sabato 24 si conclude il Mondiale specialità Non Olimpiche e Non Paralimpiche: la mattina dalle 9.52 alle 10.17 le finali di consolazione, mentre il pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.49, le finalissime che assegneranno i sei titoli in palio per la categoria.