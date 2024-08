Da sabato all’8 settembre doppio Open del Park Tennis Genova

Il Park Tennis Genova potrà vantare nella stagione 2024 dei campionati a squadre ben due squadre in A1. I capitani Gianluca Naso e Giorgia Buchanan cureranno due rose di giocatrici e giocatori ben affiatati. Il rinnovato direttivo, presieduto dal luglio scorso da Alberto Clavarino, è all’opera anche e soprattutto nella regia degli eventi. Due sono gli open in programma nell’ambito del calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Da domani, sabato 24 agosto, all’8 settembre, con il sostegno di Duferco Energia, si disputa il torneo di singolare maschile con un tabellone che si aprirà con gli incontri degli atleti non classificati, per poi progressivamente avanzare verso quelli di seconda categoria.

I montepremi dei tornei di Genova

Inoltre, i giocatori avranno l’opportunità di mettere in mostra le proprie abilità nel tabellone di doppio maschile, un evento sempre molto atteso e apprezzato dagli iscritti, legato anche quest’anno ad Autobi. Gli eventi sono realizzati nell'ambito del programma "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". Montepremi di 3.000 euro per il singolare e 1.000 per il doppio. Le iscrizioni, sul portale MyFit, scadono alle 12 di domenica 25 agosto per i doppi e per i giocatori tesserati dal 2.7 ai 2.1. Sui sei campi in terra rossa, l’azione si svolgerà senza interruzioni dall’alba al tramonto, promettendo spettacolo e intrattenimento per tutta la durata della manifestazione.