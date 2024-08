Paralimpiadi: in gara i genovesi Bocciardo e Salvadè

Genova sarà presente nuovamente a Parigi in occasione delle Paralimpiadi. Testimonial della Capitale Europea dello Sport, chiamato alla riconferma dopo i successi di Rio e Tokyo, sarà Francesco Bocciardo, campione della Nuotatori Genovesi e delle Fiamme Oro. Lo seguiranno i coach Filippo Tassara e Marcello Rigamonti.



“Io sono quello che sono anche grazie alla mia disabilità, alle difficoltà che ho attraversato. Bisogna viverla, rendergli onore per questo, mai nasconderla". E’ questo il pensiero di Francesco Bocciardo che ha fatto presto i conti con la sua condizione. In vasca si sente libero, immagina di volare: "Mia madre dice addirittura che ho imparato prima a nuotare che a camminare”. Nato con una diplegia distale spastica, Francesco considera lo sport un’occasione di svago, divertimento ma soprattutto di riscatto



Bocciardo sarà in gara nelle due seguenti giornate: domani batteria dei 200 stile alle 10:56 con finale prevista alle 20:38, venerdì batteria dei 100 stile alle 10:46 con finale alle 17:30, giovedì 5 settembre batteria dei 50 stile alle 9:37 e finale alle 17:37. E’ possibile che il nuotatore genovese sia anche uno dei punti di forza delle staffette.



La amazzone Francesca Salvade gareggerà nella prova individuale martedì 3 settembre e in quella a squadre venerdì 6 settembre. Il grande giorno è arrivato e da domani occhi puntati sui portacolori liguri. A Parigi andrà anche il tecnico Rosario Valastro, al fianco del judoka Simone Cannizzaro tesserato per il Marassi Judo.