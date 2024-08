Bocciardo d’oro e nella storia a Parigi

La gara

Gara bellissima, iniziata in salita e conclusa con una fantastica rimonta, concretizzata con il sorpasso decisivo nell’ultima vasca da 50. Un oro condiviso con i tecnici Filippo Tassara e Marcello Rigamonti, con la moglie Camilla, il figlio Daniele, il fratello Lorenzo, il padre, la madre e tutta la famiglia. “È stata una gara difficilissima contro avversari di altissimo livello. L’ho impostata e messa in pratica come volevo, crescendo bracciata dopo bracciata e andando così a vincere questo quarto oro alle Paralimpiadi a cui tanto tenevo”.??

I complimenti dell'assessore Bianchi

“Uno straordinario Francesco Bocciardo scrive una nuova pagina di storia dello sport e del nuoto! Con il suo oro ai Paralympic Games di Parigi 2024 nei 200 stile libero è il primo atleta italiano di sempre ad aggiudicarsi la medaglia più prestigiosa per ben tre edizioni consecutive! Ma l’avventura francese per lui, testimonial di Genova 2024 - Capitale Europea dello Sport, non è ancora finita e noi siamo pronti a continuare a fare il tifo per l’atleta di Nuotatori Genovesi e Fiamme Oro a cominciare da domattina con i 100 stile libero” scrive l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi sulla sua pagina FB. Francesco è in gara oggi nei 100 stile libero, specialità in cui conquistò l’argento a Tokyo 2020.