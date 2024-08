Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, su il sipario a Palazzo Tursi

Dopo i Coppa Davis Days, la Coppa Italia TPRA dei doppi, il Genova Premier Padel P2 e il torneo internazionale di wheelchair tennis, Genova diventa, per la quinta volta, centro dell’attenzione degli sport della racchetta. Si torna da domenica 1 a domenica 8 settembre sui campi de “La Nuova Valletta” per l’ Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina . Ventesimo appuntamento per questa speciale rassegna inserita nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Nishikori stella dell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina

La stella sarà il giapponese Kei Nishikori, tornato in campo dopo un lungo infortunio. Al Master 1000 di Montreal il successo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Già numero 4 del mondo e per tre anni nella top ten mondiale, vincitore in carriera di 12 titoli nel circuito ATP World Tour 500 e 250 con un Prize Money conquistato di 25 milioni di dollari, Nishikori è arrivato anche in finale negli US Open ed ha vinto una medaglia di bronzo olimpica a Rio superando Rafa Nadal: “Sarà anche quest’anno un’edizione di grandissimo spessore – spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore – ci sono giocatori di assoluta esperienza che hanno vinto diversi titoli del circuito ATP World Tour 500 e 250 come il giapponese Nishikori che ha un palmares straordinario, Genova si prepara ad accogliere un giocatore di valore mondiale ed è per noi motivo di orgoglio. Abbiamo inoltre la possibilità di arricchire ulteriormente il Main Draw grazie alle tre wild card ancora a disposizione. Si annuncia un torneo importante anche nel doppio con alcuni specialisti mondiali di primissimo piano. Doveroso un ringraziamento a tutti gli sponsor che rendono possibile questa manifestazione riconfermando con immutato entusiasmo quel sostegno che ha consentito di giungere alla ventesima edizione offrendo uno spettacolo di livello sempre più alto”.

Gli altri big ai nastri di partenza nel torneo di Genova

Ai nastri di partenza anche il numero 70 del mondo, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, già vincitore a Genova nel 2023 in finale contro Fabio Fognini davanti ad uno stadio ‘Beppe Croce’ sold out. In carriera ha vinto anche un torneo ATP 250. Attesa anche per l’altro brasiliano, Thiago Monteiro, numero 76 del ranking ATP e trionfatore a Genova nel 2022 vincendo contro l’azzurro Andrea Pellegrino. Nella lista dei top 90 lo spagnolo Jaume Munar (89esimo al mondo). Tra i migliori dell’entry list il tennista serbo Laslo Djere, oggi numero 106 del mondo ma già top 30 e vincitore di un torneo ATP 500 e di un ATP 250 . La lista degli italiani comprende Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli e Gianluca Mager.

La soddisfazione del sindaco Bucci

“Ogni anno, l’AON Open Challenger porta nella nostra città atleti di talento provenienti da tutto il mondo, contribuendo non solo a promuovere il tennis ma anche a valorizzare Genova come una città accogliente e dinamica, capace di ospitare eventi di caratura internazionale. Questo è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge le istituzioni, gli organizzatori e tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di un evento di così alto profilo”, dichiara il Sindaco Marco Bucci, “auguro a tutti gli atleti un torneo ricco di successi e agli spettatori un’esperienza entusiasmante. Siamo pronti a vivere insieme un’altra grande pagina di sport qui a Genova, una città che ama e sostiene lo sport”. “L’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina non ha bisogno di presentazioni: siamo di fronte a un torneo veramente prestigioso che da ormai vent’anni porta nella nostra regione campioni del tennis provenienti da tutto il mondo. Un grande plauso va senz’altro agli organizzatori che hanno lavorato duramente per predisporre le migliori strutture e garantire una perfetta gestione delle partite. Sono certa che questa manifestazione sarà un successo sia dal punto di vista sportivo che organizzativo e darà ancora una volta lustro a Genova e all’intera Liguria, riuscendo come sempre ad arricchire il panorama tennistico italiano e internazionale. L’Italia sta vivendo un grande periodo sportivo grazie al tennis. Ma i meriti di oggi nascono anche grazie a chi negli anni ha sempre lavorato con professionalità e passione. Gli appassionati avranno la possibilità di assistere a partite di alto livello ma io spero di vedere anche tanti ragazzini pronti a farsi affascinare da uno sport entusiasmante”, commenta Simona Ferro, Assessore allo Sport di Regione Liguria.