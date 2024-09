Rainero e Spinetta firmano l’Open Doppio maschile del Park Tennis Genova

Rainero e Spinetta trionfano al Park Tennis Genova

La formula prevedeva iscrizione dei tennisti di Seconda Categoria in campo insieme a quelli di Terza o Quarta. La vittoria è andata alla giovane coppia del TC Genova, formata da Spinetta (2.8) e Rainero (3.1), grazie alla vittoria maturata in finale contro la testa di serie numero 1: Metti (2.3) e Tedone (3.3) del Cus Genova si sono arresi per 7-5 3-6 10-2. In semifinale i ragazzi del TC avevano sconfitto Odicino (2.5)- Uccelli (3.2) mentre i cussini avevano regolato il TC Albaro di Cammalleri (2.8)-Guglieri (3.1). Le coppie iscritte a questa edizione erano 18, soltanto due formate giocatori di quarta Categoria. Alla premiazione sono intervenuti Gianluigi Ottaggio per Autobi-Bmw insieme al direttore sportivo maschile del Park Marco Rognoni e al vicepresidente Cristiano Carpaneto. La finale è stata diretta dal giudice di sedia Davide Bartolozzi mentre l’interno torneo si è svolto sotto la guida del giudice arbitro Claudio Camposeranio. Rainero e Spinetta succedono nell’albo d’oro a Craciun-Robello (2023), Guglieri-Camalleri (2022) e Ginocchio-Guglieri (2021).