Genova in festa domenica per il Miglio Marino di Sturla

La Sportiva Sturla celebra un altro grande appuntamento in quest’indimenticabile estate legata a “ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ”. Dopo il Memorial Fabio Gardella di nuoto per salvamento, il Memorial Enrico Morena di nuoto e il Trofeo Panarello-Torneo del Mare di pallanuoto, i Miglio Marino di Sturla festeggia domenica prossima un compleanno davvero speciale. La gara di nuoto in mare aperto , nata nel 1913 e ambientata nel Golfo di Sturla, taglia il traguardo della sua ottantesima edizione nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport. Sono 360 gli iscritti complessivi all’evento curato anche nel 2024 dalla Sportiva Sturla: 150 nel Piccolo Miglio, 100 Amatori e 110 (60 Agonisti e 50 Master) tesserati. Tra i partecipanti, anche quest’anno scenderà in acqua Rachele Bruni, vicecampionessa olimpica a Rio nella 10 chilometri, tre volte medagliata ai Mondiali e dieci volte oro europeo di nuoto di fondo. La Bruni ha vinto l’edizione 2023 insieme all’arenzanese Davide Damonte Cola.

Le parole di Giorgio Conte

"Teniamo molto al Miglio Marino di Sturla perché fa parte della nostra storia ultracentenaria – afferma il presidente della Sportiva Sturla Giorgio Conte – il Miglio completa un’estate fantastica, per cui desidero ringraziare tutto il Direttivo, i soci e le loro famiglie, impegnati a far gioco di squadra per garantire la migliore qualità organizzativa". Il programma di domenica prevede alle 9:30 il tradizionale omaggio alla lapide del campione Enrico Rossi presso Via del Tritone 13. Alle 10:30 il via alla 43a edizione del Piccolo Miglio Marino per le categorie Ragazzi, Esordienti A e B. Alle 12:30 la prima gara del Miglio Marino dedicata agli Amatori, seguita da tesserati FIN agonisti e Master (ore 15). Le premiazioni saranno alle 13 per Piccolo Miglio, alle 14:30 per gli Amatori, alle 17:30 per tesserati FIN agonisti e Master. L’80° Miglio Marino di Sturla è patrocinato dal Coni Liguria con la partecipazione del Municipio Levante. Affiancano il proprio marchio anche Cressi, Timossi, Noberasco, Latte Tigullio, Tossini, Panarello, Coop e Fun&Sport. Lo storico evento promosso dalla Sportiva Sturla gode quest’anno del sostegno di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport ed è stato inserito nel progetto “Energie per lo Sport”, promosso per sostenere lo sport tra i giovani e sul territorio. La business unit del Gruppo Iren, ribadisce così il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva con attenzione alla promozione del benessere delle comunità e di uno stile di vita sano e sostenibile.