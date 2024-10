Genova sempre più inclusiva con lo Showdown

Lo Showdown è uno sport dedicato a ipovedenti e ciechi . E’ dedicato alla comunità dei non vedenti dell'air hockey o del ping pong. E’ molto diffuso in Europa, Africa e Asia. Genova, nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport, è pronta ad accogliere un torneo nazionale sabato e domenica prossimi presso il Circolo Orlando Bianchi asd in Corso Europa 255.

Questo innovativo progetto si distingue per la sua forte enfasi sull'inclusione, creando un'opportunità unica per atleti disabili e normodotati di competere insieme in un'atmosfera integrata. L'obiettivo principale è garantire che tutti i partecipanti, indipendentemente dalle loro abilità fisiche, possano interagire e mettersi alla prova sullo stesso campo di gioco.

Lo showdown è caratterizzato da una singolare peculiarità: durante le competizioni, è obbligatorio indossare maschere che oscurano completamente la vista. L'esperienza di gioco è così equa per tutti i partecipanti e rende ogni aspetto dell'evento, dalle attività sportive agli spazi comuni, completamente accessibile e inclusivo.

L'inclusione non è solo un obiettivo promesso, ma una realtà attivamente praticata. Il Torneo di Showdown promette di essere non solo una competizione sportiva avvincente, ma anche un'opportunità straordinaria per promuovere la diversità, la collaborazione e la solidarietà attraverso lo sport.