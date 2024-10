Due settimane a Italia-Repubblica Ceca: le azzurre convocate

Il basket internazionale torna a Genova

Il grande basket internazionale riabbraccia così Genova. Due settimane dopo il Palasport, sabato 23 novembre, tornerà a esser protagonista con la ginnastica e il Freddy Grand Prix alla presenza delle stelle dell’artistica e della ritmica. L’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna. Lo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni in vista del raduno che inizierà domenica 3 novembre nel capoluogo ligure. Le novità principali sono costituite dall’esordio assoluto con la Senior per l’esterna italo-americana di Campobasso Sara Scalia, per Carlotta Zanardi, la ligure Arianna Arado e Sara Toffolo, che la scorsa estate ha fatto parte del Green Team. I biglietti sono acquistabili cliccando qui.