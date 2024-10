Cinquant’anni di Trofeo Nico Sapio

Il Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova, taglia il traguardo della cinquantesima edizione.



Appuntamento dall'8 al 10 novembre, all'interno del My Sport Village Sciorba (il più grande impianto polisportivo della Liguria) nell'ambito del programma di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport".



Brillerà, nel 2024, Alberto Razzetti. Il campione di Genova Nuoto My Sport e Fiamme Gialle è reduce dalle tre finali raggiunte a Parigi 2024 nei 200 misti, 400 misti e 200 farfalla ed è pronto a entusiasmare il pubblico di casa. Alessandro Miressi e Leonardo Deplano sono i protagonisti del bronzo olimpico della 4x100 stile libero. Il Sapio sarà anche un test probante per gli azzurri Alessandro Ragaini (semifinalista nei 200 stile libero), Gianmarco Sansone, Lisa Angiolini e Sara Curtis (primatista mondiale Junior).



In gara anche una rappresentativa giovanile di 4 azzurrine e 4 azzurrini reduci dalla vittoria in Coppa Comen. Un parterre internazionale arricchito dalla partecipazione di un team francese, tra loro i componenti del bronzo olimpico nella 4x100 mista.