40° Rally della Lanterna: vincono Pollara e Princiotto

Marco Pollara e Giuseppe Princiotto festeggiano la vittoria nella Coppa Italia Rally 2024. L’equipaggio siciliano ha tagliato per primo il traguardo nell’ambito del 40° Rally della Lanterna a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2, con un vantaggio di 3.3 secondi sulla Citroen C3 del pavese Giacomo Scattolon, in coppia con Francesco Magrini. Sul terzo gradino del podio sono invece saliti i piemontesi Ivan Carmellino ed Elio Tirone, su Skoda Fabia R5.

Ottimo risultato per i piemontesi Marco Varetto e Vittorio Bianco su Opel Corsa, che sono stati i migliori tra le auto a due ruote motrici e si sono laureati campioni della classe Rally4 con un vantaggio di un solo secondo su Cambiaghi-Paganoni. Il titolo femminile è invece andato a Michela Bettassa, in coppia con Eric Macori su Peugeot 106 N2. Il campione della categoria Over 55 è Oberdan Guerra, navigato dal figlio Luca su una Skoda Fabia.

“La nostra città si conferma il palcoscenico ideale per i grandi appuntamenti sportivi e l’entusiasmo dei genovesi e dei tanti appassionati arrivati per l’occasione lo dimostra – afferma l’assess Le vetture che hanno attraversato l’Arco di Trionfo hanno regalato una cartolina unica ed indimenticabile anche per i tantissimi piloti in gara! Gli applausi sono tutti per gli organizzatori, Marco Gallo e Vittore Saredi, l’ACI Genova con il presidente Carlo Bagnasco e il direttore Raffaele Ferriello!

Genova ed il suo entroterra hanno fatto da palcoscenico ad una gara appassionante che vedeva in campo i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia. Successo senza precedenti per il comitato organizzatore Lanternarally, che con il supporto dell’Automobile Club di Genova e con il fondamentale contributo di Comune, Città Metropolitana e Regione Liguria ha nuovamente portato la manifestazione nel cuore del capoluogo ligure, con i concorrenti che per la prima volta nella storia sono transitati sotto all’Arco dei Caduti di Piazza della Vittoria. Il popolo genovese ha risposto alla grande alla chiamata del rally, abbracciando letteralmente gli equipaggi all’arrivo in centro. L’obiettivo della Lanternarally è senza dubbio quello di mantenere il Rally della Lanterna in pianta stabile nella sua storica sede genovese.