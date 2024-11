Urania da record, undicesimo titolo consecutivo nella classifica FICSF

E sono undici. Il Club Sportivo Urania conferma la sua leadership nell’ambito della classifica nazionale della FICSF . Una grande soddisfazione per il presidente Guido Dioguardi e il tecnico Roberto Moscatelli, protagonisti anche nell’organizzazione di una spettacolare regata di Gozzi, a giugno, inserita nel calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Urania, trionfo davanti a oltre 100 società

Successo nella classifica tricolore con 3287,9 punti, con un vantaggio di oltre 700 punti sugli inseguitori, su un totale di oltre 100 società. Da segnalare la leadership nella classifica di specialità 'Gozzo' e il secondo posto nella classifica 'Elba'. Lo score recita anche undici atleti nei primi tre posti di classifica individuale di cui 6 vincitori (su 12 categorie), 5 atleti Campioni d’Italia, 4 atleti Campioni d’Europa. Urania protagonista nelle rassegne tricolori con tre titoli italiani, dieci argenti e cinque bronzi.

Una storia quasi centenaria

Da segnalare il valore della gestione attuale, con 47 dei 60 titoli ottenuti negli ultimi 12 anni di una storia quasi centenaria dato che il centenario verrà festeggiato nel 2026. "Vogliamo diventare sempre di più una società di riferimento per il Levante genovese non solo a livello agonistico ma anche promozionale - afferma il coach Roberto Moscatelli -. L’impegno dello staff tecnico è proprio diretto ad avvicinare sempre più giovani alla voga. Un anno speciale, gratificato anche dal sostegno di Iren per lo Sport, con il successo della regata nazionale di Gozzi e tante altre iniziative di gruppo".