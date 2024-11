Genova capitale del Jujitsu con la Coppa Italia al Paladiamante

La Capitale Europea dello Sport è pronta ad accogliere la Coppa Italia e il Criterium Giovanile di Jujitsu Fijlkam 2024. Appuntamento da venerdì a domenica per quasi 400 atleti provenienti da tutta Italia – per un totale di circa 1.000 persone tra accompagnatori, tecnici e familiari. La (doppia) manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo Paladiamante di Bolzaneto, in via Maritano 36, sotto l’egida della Fijlkam , la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali.

Tre giorni intensi di grande sport che vedranno gli atleti cimentarsi nelle specialità Fighting, Ne Waza, Duo e Duo Show. Fari puntati su ragazze e ragazzi reduci dai Mondiali Giovanili disputati a Heraklion, in Grecia, tra il 24 e il 28 ottobre.

Genova diventerà la capitale italiana del Jujitsu. Si comincia venerdì 29 novembre alle ore 10.30 con le specialità Duo e Duo Show. Sabato 30 novembre a partire dalle ore 8.30 l’inizio della gara Fighting, stesso orario domenica 1° dicembre per la specialità Ne Waza.

“Il Jujitsu torna protagonista a Genova e lo fa con il doppio appuntamento con la Coppa Italia e il Criterium Giovanile di Jujitsu Fijlkam 2024 – dichiara l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – La nostra città è pronta a trasformarsi nella capitale italiana del Jujitsu sottolineando così, ancora una volta, la grande tradizione genovese in questo sport. Una tradizione che si rafforza quotidianamente grazie all'impegno e alla passione di numerose realtà sportive del nostro territorio. Ringrazio il presidente del Comitato Regionale della Federazione Filippo Faranda e tutta la sua squadra per l’organizzazione di questo prestigioso appuntamento. Per tutti i partecipanti, in arrivo da ogni parte d’Italia, sarà anche l’occasione per scoprire la nostra città con tutte le sue bellezze ed eccellenze”.

“La Coppa Italia e il Criterium Giovanile di Jujitsu Fijlkam 2024 non solo celebra lo spirito sportivo, ma mette anche in luce la ricca tradizione del Jujitsu a Genova, dove molti Maestri d'Italia hanno affinato le loro abilità – spiega il presidente di Fijlkam Liguria Filippo Faranda – Un ringraziamento speciale va al Comune di Genova, il cui supporto ha reso possibile lo svolgimento di questa gara nazionale, dimostrando ancora una volta l'impegno verso lo sport a tutti i livelli”.