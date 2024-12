Genova, una strada intitolata “Vogatori Praesi”

La N uova strada a mare sulla Fascia di rispetto di Pra’ , vicino all’ingresso del Palamare, sarà intitolata via “Vogatori Praesi” . Un’intitolazione proposta dalla FondAzione PRimA’vera , portata avanti dal Municipio VII Ponente e accolta dal Comune di Genova che vuole rendere omaggio e ricordare l’ultracentenaria tradizione remiera e della voga nella delegazione di Pra’.

Una tradizione che nasce dalle gare tra pescatori, sui loro gozzi, e che con l’avvento dell’agonismo ha visto Pra’ sempre più protagonista grazie a gruppi sportivi come Speranza, che già dal dopo guerra ha visto nascere dalle acque del ponente cittadino pluricampioni italiani e vogatori impegnati a difendere i colori della città sul galeone genovese durante le Antiche Regate delle Repubbliche Marinare, al quale hanno fornito armi e un timoniere. Con la costruzione del canale di calma, Pra’ è diventata un campo di regata naturale, il più utilizzato per le competizioni cittadini e non solo e che è stato definito un vero e proprio “Stadio del remo”. Le sponde del canale ospitano infatti diverse società sportive e il centro sportivo federale.

“È un onore rendere omaggio, con questa intitolazione, a una tradizione praese che ha radici antiche – dice l’assessore ai Centri storici Mauro Avvenente -. Ci è sembrato doveroso accogliere la proposta del Municipio e della FondAzione PRimA’vera di dedicare una delle nuove strade a mare della Fascia di rispetto ai ragazzi e alle ragazze che nel corso dei decenni si sono allenati e hanno vinto in queste acque, portando nel mondo il nome di Pra’ e di Genova. La Fascia di rispetto e il suo canale di calma sono due interventi che hanno cambiato radicalmente la geografia e l’aspetto di Pra’, interventi importanti che hanno migliorato la vivibilità della delegazione e sui quali continueremo a investire”.

“Sono molto contento di questa intitolazione – dice il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza – che ricorda e sottolinea il valore dei vogatori praesi, con i loro campioni, sia nelle discipline tradizionali, sia nel Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, sia nel Palio di San Pietro”. All’intitolazione hanno partecipato anche Carola Maccà (presidente Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Canottaggio), Tomaso Priano (presidente Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso), gli alunni dell’I.C. Pra’, la Banda Musicale di Pra’, gli Armigeri Praesi, la FondAzione PRimA’vera e le associazioni sportive e di canottaggio di Pra.