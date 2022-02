Elettra Lamborghini incinta? La risposta social: “Ho fott**** voglia di…”

Elettra Lamborghini risponde all’ennesima domanda su una possibile dolce attesa. La risposta della famosa ereditiera è rabbiosa: “Raga, non sono incinta. Non ne posso più di ‘sta domanda… Ho solo fott***mente voglia di mangiare tutta la mer*a che mi pare. Punto”. Non è di certo la prima volta che Elettra è alle prese con rumors sulla gravidanza. Nel 2021 l’influencer Deianira Marzano aveva lanciato una segnalazione: “La nostra amata Elettra, l’altro giorno, in una Storia era in un negozio per bambini. Sarà mica in dolce attesa?”. A destare il sospetto era uno scatto allo specchio, in cui il marito Afrojack le teneva la pancia. Poi l'ennesima smentita.