"Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina: l'annuncio è imminente"

Fiori d'arancio in vista per Silvio Berlusconi. Secondo un'indiscrezione riportata da Libero il Cavaliere convolerà presto a nozze con la fidanzata Marta Fascina. L'imprenditore e la 32enne deputata di Forza Italia si frequentano da un paio d'anni e convivono. Si parla di "un annuncio imminente" e di "una resistenza da parte dei figli di Veronica Lario". Barbara, Eleonora e Luigi sarebbero contrari ad un nuovo matrimonio del padre. Berlusconi è stato sposato già due volte in passato: con Carla Dall'Oglio dal 1965 al 1985; con Veronica dal 1990 al 2012. Dalla prima unione sono nati Marina e Pier Silvio.