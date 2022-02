Ambra, che bordata ad Allegri: “Nel 2017 ho sbagliato tutto”

Ambra Angiolini lancia una frecciatina infuocata all’ex Massimiliano Allegri. L’attrice era ospita da Michelle Hunziker, e durante il one woman show della svizzera Mission Impossible, è tornata a parlare dell’allenatore della Juve, seppur in modo sibillino. I due si sono lasciati lo scorso anno, dopo 4 anni d’amore, per un presunto tradimento di lui. Durante lo show su Canale 5, l’ex star di Non è la Rai ha dichiarato: “Nel 2017 ho sbagliato proprio tutto”. Il 2017 è proprio l’anno in cui Ambra e Max si sono fidanzati. Nel corso del programma, la 44enne ha poi parlato dei suoi vecchi problemi con la bulimia. “Io ho fatto l’amore per la prima volta con l’uomo sbagliato. Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.