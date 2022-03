“Mi avete rotto i maroni, lascio Instagram”, Cecilia Rodriguez sbotta contro i fan

Crisi di nervi sui social per Cecilia Rodriguez. La showgirl ha sbottato pesantemente contro i suoi stessi follower, minacciando addirittura di cancellare il suo profilo Instagram. Pare che la sorellina di Belen non abbia gradito alcune domande sul suo fidanzato Ignazio Moser. In molti le avrebbero chiesto di condividere maggiori contenuti insieme. “Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perché siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato", ha spiegato Cecilia.