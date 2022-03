La rivelazione di Michelle Hunziker: “Ho perdonato Tomaso Trussardi”

Michelle Hunziker rompe il silenzio a oltre un mese dal comunicato stampa che ha sancito la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera, recentemente criticata per un post dalle Maldive sulle crisi ucraina, si è sfogata sulle pagine di Chi. “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni - ha spiegato -, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”.