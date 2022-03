Alessia Marcuzzi torna in tv: "Trattativa segreta con la Rai"

Dopo aver lasciato Mediaset e aver rifiutato una proposta da parte di Discovery Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a sbarcare in Rai. A farlo sapere Dagospia, che parla di una trattativa segreta tra la bionda conduttrice e i vertici di Viale Mazzini. "Una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l'amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Una trattativa non conclusa ma in fase avanzata", si legge sul portale. Bocca cucita, almeno per il momento, da parte di Alessia, che in questi mesi si sta concentrando sulla famiglia e sulle sue attività da imprenditrice.