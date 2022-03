“Se ce l’ha piccolo…”, il piccante dilemma di Giorgia Crivello

Giorgia Crivello si concede ai fan con una serie di domande e risposte, senza esclusione di colpi. I follower non si sono risparmiati, proponendo alla modella una serie di scomodi quesiti. “Staresti con uno col membro piccolo?”, ha chiesto una seguace. Giorgia ha così risposto: “Eh… secondo me una delle caratteristiche che ti fa innamorare di una persona è il buon sesso. Se è piccolo piccolo… non lo so”. Giorgia non ha gradito la domanda di un fan, che le ha chiesto se avesse mai ricevuto uno “sparticulo” come scherzo. “Delle volte mi arrivano delle domande come questa… secondo voi… ma che problemi avete?”.