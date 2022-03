"Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono lasciati"

Matteo Berrettini sarebbe tornato single. Il condizionale è d'obbligo perché al momento non ci sono certezze da parte del diretto interessato. Le ultime mosse social della fidanzata e collega Ajla Tomljanovic non sono però passate inosservate. La tennista ha smesso di seguire su Instagram Berrettini e ha rimosso tutte le foto di coppia. Anche lo sportivo italiano ha tolto il "segui" alla Tomljanovic. Brusca rottura tra i due?

Le ultime parole della Tomljanovic

In una recente intervista Ajla aveva speso parole d'amore per Berrettini: “È molto leale, mi sostiene sempre. Mi piace avere un partner dello stesso settore perché viaggiamo nello stesso posto molte volte, ci godiamo più tempo insieme. Spero sempre di vincere lo stesso giorno, quindi non dobbiamo fingere di non essere felici”. La Tomljanovic e Matteo si frequentano da un paio d'anni.