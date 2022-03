Francesca Sofia Novello: “Ecco quanti chili ho preso durante la gravidanza”

Francesca Sofia Novello si riaffaccia sui social network dopo la nascita della piccola Giulietta , nata il 4 marzo dalla relazione con Valentino Rossi . La modella 28enne ha rivelato quanti chili ha messo su durante la dolce attesa. “Ciao, sono tornata, ho ripreso un pochino a lavorare. Finalmente sono rientrata in un paio di jeans e ho potuto allacciare il bottone, anche se sono il modello boy friend e i miei taglia 40 ancora non mi stanno, ma ci sta, sono 10 giorni che ho partorito”, ha detto su Instagram. “In gravidanza ho preso più o meno 14 chili e adesso, Giulia è nata il 4 marzo, sono a più 5: ne ho persi già un bel po’. Questi sono i liquidi, l’utero che deve sgonfiarsi e così via…”.

Francesca Sofia Novello: “Nessuna fretta di perderli”

“Non ho nessuna fretta di perdere questi chili perché uno: non me ne frega niente… - precisa Francesca Sofia -. Due: li perderò col tempo, più avanti, quando ricomincerò la mia routine”. E ancora: “Ovviamente non ho fatto nulla, un minimo di camminata, niente. Sono totalmente a riposo, come mi è stato consigliato dal mio ginecologo: 30/40 giorni di stop totale. Mi sono dedicata soltanto alla mia piccola finora”.