“Mi ha dato della lesbica…”, lo sfogo di Paola Turci

Paola Turci contro i pregiudizi. La cantante preferisce non etichettare il proprio orientamento sessuale, nonostante i pregiudizi e i pettegolezzi sulla sua persona non siano mai mancati. “Mi hanno sempre dato della lesbica, non l’ho mai considerato un insulto. A intenderla come offensiva sono solo gli omofobi o le persone profondamente ignoranti”, ha dichiarato a Oggi la cantante. Poi l’attacco a Adriana Panatta: “Quando avevo 19 anni e cantavo all’Osteria dell’Orso, passò Adriano Panatta, mi vide e disse: “Ha i muscoli, la voce bassa: è lesbica”.