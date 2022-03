Nicole Mazzocato aspetta un figlio? Lo scoop sulla presunta dolce attesa della ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato lanciato dalla blogger di gossip Deianira Marzano. La diretta interessata al momento non ha ancora confermato, ma soprattutto non ha smentito la notizia. Il papà del bimbo che Nicole porterebbe in grembo è del calciatore napoletano Armando Anastasio, difensore del Pordenone di proprietà del Monza, con cui la mora fa coppia da diverso tempo.