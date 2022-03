Valeria Marini shock: “Ho abortito a mia insaputa”

Valeria Marini è stata ospite di Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve. La showgirl, nella sua lunga intervista, ha rivelato un doloroso aneddoto del suo passato: un aborto “a sua insaputa”, orchestrato dalla madre. "A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire a mia insaputa”, ha detto la 54enne. "Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata sì, ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era non sano, lui era una persona molto violenta, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre”.